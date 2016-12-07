Аваков: Канада предоставит Украине 8,5 млн канадских долларов помощи

Глава МВД Арсен Аваков досрочно возвращается в Украину из Оттавы, где находился с рабочим визитом.

Он сообщил, что Канада выделит Украине финансовую помощь в размере 8,5 канадских долларов.

"Переговоры с 4 министрами Канады, конференция " Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Дякую Оттава!", - написал он в Twitter.

Переговоры с 4 министрами Канады, конференция " Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Дякую Оттава! pic.twitter.com/4sjLojUSAc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 7, 2016

Ранее в комментарии "Украинской правде" Аваков заявил, что прервет свой визит в Канаду из-за трагедии в Княжичах.

Как известно, в ночь на воскресенье в силу стечения обстоятельствв поселке Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.