Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине более 2 тыс абонентов остались без тепла

Среда, 7 декабря 2016, 03:36

В Великобурлукском районе Харьковской области более 2 тысяч абонентов остались без отопления во вторник вечером.

Об этом сообщил глава райгосадминистрации Виктор Слыш на странице в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация на магистральном газопроводе, более 2000 абонентов остались без отопления в Великобурлукском районе. Около 16.00 в районе начало быстро падать давление газа в магистральном газопроводе "трансгаза"... Центральная и основная АГРС остановилась в 18.00. Но уже в 17.00 приехал "трансгаз" и начал ликвидацию ЧС", - написал Слыш.

Он отметил, что было отогрето и откачано почти 5 кубов  замерзшего конденсата воды. В 20.30 на АГРС подан газ.

Слыш сообщил, что подключение абонетов начнется в среду, 7 декабря, в 6:30 утра.

"Учитывая технику безопасности и запрет работать ночью руководством Харьковгазу, Купянскогт филиала, которые будут находиться в районе до полного подключения всех абонентов, работы по подключению абонентов начнутся 7 декабря в 6.30", - отметил он.

Слыш подчеркнул, что, по словам специалистов, авария связана с качеством газа, в котором много воды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Харьковская область
Из-за обстрелов оккупантов произошел лесной пожар на Харьковщине
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: