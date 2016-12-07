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В Сирии погиб российский полковник

Среда, 7 декабря 2016, 08:59

Российский полковник Руслан Галицкий скончался в Сирии в результате ранения.

Об этом передает в среду ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

"Скончался в госпитале в результате тяжелого ранения полковник Руслан Галицкий. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо", – идет речь в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в Сирии Галицкий выполнял задачи в составе группы российских военных советников.

Как сообщалось, делегации Российской Федерации и КНР заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении в течение недели боевых действий в сирийском городе Алеппо для доставки гуманитарной помощи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcия
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