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Должны войти абсолютно планово в новый бюджетный год – Гройсман

Среда, 7 декабря 2016, 10:37

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что проект бюджета на 2017 год примут своевременно.

Об этом он сказал во вступительному слове на заседании Кабинета министров 7 декабря.

"Хочу поблагодарить наших депутатов. Все три законопроекта были проголосованы. Мы сделали еще один шаг к утверждению государственного бюджета. Нам осталось окончательное принятие законов и проекта бюджета на 2017 год", – отметил премьер.

"Должны войти абсолютно планово в новый бюджетный год, чтобы за несколько недель до нового года все местные бюджеты, все, кто имеют отношение к бюджетным процессам, смогли подготовиться для вхождения в новый бюджетный год", – заявил он.

Гройсман также подчеркнул, что 227 депутатов поддержали законопроект правительства о двукратном повышении с 1 января минимальной зарплаты – так что с Нового года, после принятия бюджета, налогового и бюджетного кодексов, она будет составлять 3200 гривен.

Алена Рощенко, УП

Темы: бюджетГройсманКабинет министровВерховная Радазарплаты
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