Должны войти абсолютно планово в новый бюджетный год – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что проект бюджета на 2017 год примут своевременно.

Об этом он сказал во вступительному слове на заседании Кабинета министров 7 декабря.

"Хочу поблагодарить наших депутатов. Все три законопроекта были проголосованы. Мы сделали еще один шаг к утверждению государственного бюджета. Нам осталось окончательное принятие законов и проекта бюджета на 2017 год", – отметил премьер.

"Должны войти абсолютно планово в новый бюджетный год, чтобы за несколько недель до нового года все местные бюджеты, все, кто имеют отношение к бюджетным процессам, смогли подготовиться для вхождения в новый бюджетный год", – заявил он.

Гройсман также подчеркнул, что 227 депутатов поддержали законопроект правительства о двукратном повышении с 1 января минимальной зарплаты – так что с Нового года, после принятия бюджета, налогового и бюджетного кодексов, она будет составлять 3200 гривен.

Алена Рощенко, УП