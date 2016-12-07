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Генсек НАТО призвал давить на РФ, чтобы заставить ее выполнять "Минск"

Среда, 7 декабря 2016, 11:54

На заседании Комиссии Украина-НАТО Альянс подтвердил приверженность поддержке Украины и призвал Россию к выполнению Минских договоренностей.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается очень серьезной. В прошлом месяце мы видели ужасные нарушения режима прекращения огня, и они продолжаются", - сказал он.

По его словам, на заседании комиссии глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил преданность Украины Минским договоренностям.

"На России лежит значительная ответственность за прекращение конфликта", - подчеркнул Столтенберг и выразил сожаление, что заседание нормандской четверки на уровне МИД не принесло результатов на прошлой неделе.

Он призвал все стороны удвоить усилия по выполнению Минских соглашений.

"Мы, мировое сообщество, должны оказывать давление на Россию с целью принудить ее к выполнению Минских соглашений. В связи с этим санкции должны быть продолжены", - подчеркнул Столтенберг.

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