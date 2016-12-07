Автор заявлений о виллах Яценюка извинился перед экс-премьером

Галерист Олег Торгало, который ранее обвинил экс-премьера Арсения Яценюка в покупке 24 вилл в Майями, назвал свою информацию непроверенной и извинился за нее.

Об этом он написал в комментариях к посту Яценюка, в котором тот опубликовал сканы искового заявления в суд против Торгало.

"Я приношу свои извинения Арсению Яценюку. Также всем искренним патриотам, которым моя публикация доставила отрицательные эмоции, чьих ожиданий не оправдал я", – написал он.

Торгало заверил, что получил эту информацию от "бывшего американского друга", который ранее обещал назвать адреса этих вилл и названия оффшорных компаний, с помощью которых они были куплены, а также фото и видео Яценюка на этих виллах, однако потом замолк и отключил все виды связи.

"Если будет угодно Арсению Яценюку, я готов пройти у его специалистов проверку на детекторе лжи. Чтобы убедить заявителя и сомневающихся в том, что это не было заранее продуманной провокацией, что я совершенно не имею никакого отношения к любым антиукраинским силам, его политическим оппонентам, и это не является плодом моего воображения", – заверил Торгало.

Как известно, ранее Торгало написал, что Яценюк купил в Майями 24 виллы ценой от 1 до 5 млн долларов.

"Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников", – заявил Торгало.

Эту информацию подхватили ряд СМИ и политиков. Яценюк в свою очередь подал на Торгало в суд.

Украинская правда