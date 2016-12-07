Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты хотят объявить католическое Рождество выходным днем

Среда, 7 декабря 2016, 12:42

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать 25 декабря выходным днем.

Авторами этого документа являются 24 депутаты от разных фракций.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде касательно праздничных и нерабочих дней следующий пункт: "25 декабря и 7 января – Рождество Христово".

В пояснительной записке сказано, что в Украине насчитывается "около 11 000 религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря".

"Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определен на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря. Для многих украинцев эта дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского – Нового года", – добавляется в документе.

Как известно, по результатам опроса Центра Разумкова, протестантами себя считают 1,2% украинцев, римо-католиками – 0,8%.

Олег Шанковский, УП

Темы: празднованияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: