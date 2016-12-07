Правительство уволило зама Насалыка, которого год назад придержал Яценюк

Кабинет Министров уволил заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Игоря Диденко.

Об этом сообщил источник в правительстве, передают Украинские новости.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

По словам собеседника, Диденко уволен по собственному желанию.

Диденко был назначен заместителем министра энергетики в мае 2014 года и отвечал на этой должности за государственную политику в нефтегазовом секторе.

В декабре 2015 года Диденко написал заявление об отставке, которое принял на тот момент министр Владимир Демчишин, но Кабинет Министров под руководством экс-премьер-министра Арсения Яценюка отказался его увольнять.

22 июля 2016 Кабинет Министров назначил его заместителем министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Как сообщали Українські Новини, Диденко с августа 1999 года по апрель 2000 года занимал должность первого заместителя председателя правления НАК "Нефтегаз Украины".

С апреля по июнь 2000 года он исполнял обязанности председателя правления "Нефтегаза".

В феврале 2008 года Диденко вновь был назначен первым заместителем главы правления НАК "Нефтегаз Украины", проработав в этой должности до 24 марта 2010 года.

В июле 2010 года он был арестован по обвинению должностных лиц НАК "Нефтегаз Украины" и Государственной таможенной службы в растрате принадлежащего компании RosUkrEnergo природного газа и его незаконном растамаживании в феврале-марте 2009 года.

В сентябре 2011 года Печерский райсуд Киева приговорил Диденко к 3 годам лишения свободы условно, после чего он был освобожден из-под ареста.