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Кабмин согласовал выделение денег на ATR

Среда, 7 декабря 2016, 13:26

Кабинет министров согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании Кабинета министров.

Докладывал по этому вопросу министр социальной политики Андрей Рева.

Такое решение было принято после того, как Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, разрешив выделить средства на поддержку телерадиокомпаний Крыма и Севастополя.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и о намерении переехать в Литву. Президент подписал этот закон.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровКрым
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