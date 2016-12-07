Ходаковский: по "ДНРовскому паспорту" билет в РФ не купишь

Создатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский ездит в Россию по украинскому паспорту, а не по документам так называемой "ДНР".

Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции, сообщает "ОстроВ".



"Границу нашу с Россией я прохожу по украинскому паспорту, потому что билеты на самолет по "ДНРовскому паспорту", как мне сказали, купить нельзя", – заявил Ходаковский, хотя авиасообщения между Украиной и Россией уже год нет.

Но "республиканским паспортом" он хвалится:

"Как удостоверение личности я везде показываю, причем гордясь втайне, ДНРовский паспорт", – заявил Ходаковский.

Как известно, Россия не признала существования самопровозглашенных "республик" Донбасса – а значит не может признать и так называемые "паспорта" формирований "ДНР" и "ЛНР", которые Украина признала террористическими организациями.

Александр Ходаковский – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров боевиков Донбасса. Он создал и возглавил батальон "Восток", но уже не занимает постов в "ДНР".

Ходаковский – сторонник присоединения Донбасса к России, но находится в конфронтации с главарем "ДНР" Александром Захарченко.