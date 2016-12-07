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Троян: Спецназ в Княжичи посылал Крищенко

Среда, 7 декабря 2016, 15:17
Троян: Спецназ в Княжичи посылал Крищенко
podrobnosti.ua

По словам председателя Нацполиции Вадима Трояна, решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в селе Княжичи принимал начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Об этом заявил он в ходе заседания комитета Верховной Рады.

"Операцию на выделение КОРДа подписывал Крищенко", - сказал он, добавив, что операция проводилась в двух местах: в Киеве и в селе Княжичи.

Также, по словам Трояна, Крищенко определил руководителя операции согласно плану.

Перед этим, члены комитета и присутствующие почтили погибших минутой молчания.

"В настоящее время все восемь членов преступной группировки задержаны... и уже три человека арестованы на два месяца", - сказал он.

Троян также сказал, что были задержаны правоохранители, однако отказался назвать их фамилии.

В то же время заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил, что следователями прокуратуры "уже проведено воссоздание событий" и изъяты все необходимые для следствия материалы.

"На сегодняшний день достаточно мало времени, чтобы установить все обстоятельства событий. Надо дождаться результатов экспертиз... чтобы уже выдвигать конкретные версии о нарушении теми или иными должностными лицами своих непосредственных обязанностей", - сказал он.

Сторожук также сообщил, что в рамках следствия Крищенко будет допрошен.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

"В этот момент в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация и на место выехала группа полиции охраны. Они заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. В то же время оперативники восприняли бойцов полиции охраны за нападавших, и пришли на помощь своим коллегам", - сообщили в ЧП.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

Украинская правда

Темы: полицияКиев
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