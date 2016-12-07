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Нацполиция к грабежам в Княжичах непричастна – Троян

Среда, 7 декабря 2016, 15:57
Нацполиция к грабежам в Княжичах непричастна – Троян

В Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не занимались крышеванием преступников, которые грабили дома в Княжичах.

Об этом заявил и.о. руководителя Нацполиции Вадим Троян.

"У нас указано, что из участников групп не было такого. В каких кражах они (представители Нацполиции - УП) не участвовали, они участвовали в спецоперации", - заявил Троян.

В то же время заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук заявил, что 20 сентября были зафиксированы преступления, которые совершались под прикрытием СБУ, речь идет о нападении на обмен валют.

"Эта группа разрабатывалась. При задержании по этому эпизоду у них были изъяты спецсредства, оружие для совершения разбоя и грабежей. Этот вопрос уже был выяснен. Все эти вопросы подняты в рамках прокурорского следствия", - сказал Сторожук

"Есть четыре тома уголовного производства которым мы посекундно установим, где находился каждый участник этой операции и дадим ответ, когда следователь составит картину, обстановку событий", - заявил Сторожук.

Украинская правда

Темы: полиция
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