Новинский заявил, что после снятия неприкосновенности не будет убегать из Украины

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, постановление на снятие неприкосновенности с которого 8 декабря будет рассматривать Верховная Рада, заявил, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я приму любое решение ВР, которое она примет. Я приму спокойно и из страны никуда уезжать не собираюсь. Меня полгода психически атакуют, чтобы я уехал из страны, чтобы можно было спокойно достряпать это дело и сделать обвинительный приговор в суде в мое отсутствие. Я никому не дам возможности злорадствовать и строить на этом какие-то спекуляции. Я буду находится в стране, буду сотрудничать со следствием и дальше", - сказал нардеп.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в четверг вынесет на голосование представление ГПУ относительно привлечения к ответственности нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.