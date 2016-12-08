Штайнмайер высказался за усиление роли ОБСЕ

Накануне встречи глав МИД стран ОБСЕ, в центре внимания которой будет конфликт на Донбассе, Штайнмайер раскритиковал действия России в Украине и выступил за усиление роли организации.

Об этом пишет DW.com.

По его мнению, ОБСЕ должна стать местом постоянного диалога и обмена мнениями, что было бы "правильным европейским путем для преодоления конфликтов".

"Трансграничный обмен мнениями - лучший путь к урегулированию конфликтов. В связи с этим ОБСЕ очень необходима и важна как никогда раньше", - заявил Штайнмайер в Гамбурге.

Главное внимание на форуме ОБСЕ, который открывается 8 декабря, будет уделено конфликту на Востоке Украины и борьбе с международным терроризмом. Штайнмайер, однако, сдержанно высказался о результатах предстоящего мероприятия.

"Мы не можем ожидать, что во время этой конференции все кризисы будут решены одним махом", - отметил он.

Штайнмайер также резко раскритиковал действия России в Украине.

"После окончания холодной войны в 1990 году казалось, что в Европе вопрос войны и мира урегулирован раз и навсегда, однако российская аннексия Крыма вернула этот вопрос на повестку дня", - подчеркнул он.

На конференции в Гамбурге, как ожидается, соберутся главы МИД около 50 стран ОБСЕ.