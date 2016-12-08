Очередная встреча Трехсторонней группы в Минске произойдет 21 декабря

Следующая встреча Трехсторонней контактонои группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 декабря.

Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик, пишет белорусская государственное агентство новостей "БелТА".

После встречи контактной группы, которая прошла в Минске в четверг, Сайдик отметил определенный прогресс в вопросе обмена пленными.

"В рабочей группе по гуманитарным вопросам, по-прежнему подробно обсуждались вопросы освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Группа продолжила эту работу с растущим чувством ответственности перед удерживаемыми людьми и их семьями", - сказал Сайдик.

Как сообщила член этой подгруппы Ирина Геращенко, Украинская сторона в ходе переговоров в Минске предложила донецким боевикам освободить 228 боевиков в обмен на 42 украинца, содержащихся на оккупированном Донбассе.

По ее словам, луганские сепаратисты подтверждают наличие лишь 6 задержанных украинцев, зато требуют амнистировать и освободить более 440 человек.

Она добавила, что эти переговоры идут очень трудно, но шанс на компромисс есть.