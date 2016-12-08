Самолет из Киева посадили в Самаре из-за пьяного дебошира

Самолет Airbus вынужденно приземлился в ночь на четверг в аэропорту "Курумоч" Самары в России, чтобы снять с борта пьяного пассажира.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева, передает "Интерфакс-Украина".

"Около 2:00 Airbus A319, следовавший по маршруту "Киев – Алма-Ата", совершил незапланированную посадку в связи с нахождением на борту буйного пассажира 1983 года рождения", – сказала она.

"Он был снят с рейса. В 4:45 лайнер вылетел в пункт назначения", – сообщила Калиничева.

Она уточнила, что нарушитель является гражданином Узбекистана, он был пьян, и, помимо прочего, ударил летевшую с ним жену.

На него составлены протоколы за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте и хулиганство.

Полиция проводит проверку по факту незапланированной посадки пассажирского судна, ход проверки находится на контроле прокуратуры, отметила Калиничева.