Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко расторг договор со своим адвокатом из-за разглашения тайны

Четверг, 8 декабря 2016, 09:38

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко расторг договор со своим адвокатом Андреем Цыганковым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с разглашением Вами адвокатской тайны, уведомляю Вас о расторжении, ранее заключенного со мной договора об оказании правовой помощи. С этого момента, Вы более не вправе представлять мои интересы в разрешении любых вопросов. При этом Вы не освобождены от обязанности сохранять адвокатскую тайну", – сообщил он.

Как известно, ранее Цыганков дал развернутый комментарий "Украинской правде", в котором рассказал много подробностей дела Онищенко.

В частности, он рассказал, что встречался с Онищенко в Москве, хотя депутат отрицал поездки в Россию.

Цыганков опроверг слова Онищенко о том, что он стал адвокатом в этом деле по рекомендации депутата от БПП Александра Грановского, которому приписывают значительное влияние на юридическую систему Украины. Адвокат заявил, что может доказать свою правоту в этом вопросе на детекторе лжи.

Также он сказал, что его отношения с Онищенко стали напряженными.

Депутат обвиняется в масштабной коррупции в сфере добычи газа. После того, как Верховная Рада дала Генпрокуратуре разрешение на привлечение его к ответственности и арест, он сбежал в Европу.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Онищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: