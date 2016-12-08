Онищенко расторг договор со своим адвокатом из-за разглашения тайны

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко расторг договор со своим адвокатом Андреем Цыганковым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с разглашением Вами адвокатской тайны, уведомляю Вас о расторжении, ранее заключенного со мной договора об оказании правовой помощи. С этого момента, Вы более не вправе представлять мои интересы в разрешении любых вопросов. При этом Вы не освобождены от обязанности сохранять адвокатскую тайну", – сообщил он.

Как известно, ранее Цыганков дал развернутый комментарий "Украинской правде", в котором рассказал много подробностей дела Онищенко.

В частности, он рассказал, что встречался с Онищенко в Москве, хотя депутат отрицал поездки в Россию.

Цыганков опроверг слова Онищенко о том, что он стал адвокатом в этом деле по рекомендации депутата от БПП Александра Грановского, которому приписывают значительное влияние на юридическую систему Украины. Адвокат заявил, что может доказать свою правоту в этом вопросе на детекторе лжи.

Также он сказал, что его отношения с Онищенко стали напряженными.

Депутат обвиняется в масштабной коррупции в сфере добычи газа. После того, как Верховная Рада дала Генпрокуратуре разрешение на привлечение его к ответственности и арест, он сбежал в Европу.

Олег Шанковский, УП