Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ хочет получить записи Онищенко, но в Лондон не полетит

Четверг, 8 декабря 2016, 10:39

Национальное антикоррупционное бюро хочет получить от депутата-беглеца, обвиняемого в газовых махинациях, Александра Онищенко его записи, чтобы дать правовую оценку.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"Мы будем обращаться к господину Онищенко, чтобы он предоставил свои записи, чтобы мы дали оценку этим записям. Если проанализировать запись, которую он выложил и эти заявления, которые он делает – это пока политизация дела, в котором он фигурирует", – отметил Сытник.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что 7 декабря было открыто новое производство по Онищенко о подкупе народных депутатов.

"Мы обращаемся, предоставьте все записи, а лучше приезжайте, мы вас ждем. Пока заявления воспринимаются так, чтобы его преступления забыли", – отметил Холодницкий.

"Я как прокурор в этих записях не верю", – добавил он.

Кроме того, Сытник отметил, что детективы НАБУ готовы встретиться с Онищенко, где ему будет удобно.

На вопрос "Украинской правды", почему раньше правоохранители предлагали Онищенко встретиться в Варшаве Холодницкий сказал:

"Это ближайшая нейтральная территория, потому что в Лондон мы точно не полетим".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: НАБУОнищенкоАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: