Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пленки Онищенко: Холодницкий рассказал, когда допросят Довгого

Четверг, 8 декабря 2016, 11:18

Народному депутату Олесю Довгому будет вручена повестка на допрос по делу "пленок Онищенко".

Об этом во время брифинга сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, отвечая на вопрос, будет ли допрошен Олеся Довгого и когда.

"Скоро. Позже чем сейчас, но раньше, чем потом. Всему свое время. Я не могу объявлять даты допросов, чтобы из этого делалось шоу", - сказал Холодницкий.

По его словам, вскоре Довгому будет вручена повестка на допрос.

"Олесю Довгому придет официальное приглашение - повестка. Если он захочет сделать из этого шоу, как делали другие, это его право. Но мы не сторонники такого ТВ-расследования, это должно быть следствие, а не сериал", - сказал Холодницкий.

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что, находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн)".

Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Онищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: