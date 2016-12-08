Трое военных получили ранения в среду - штаб АТО

За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции трое военных получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По его словам, двое военных получили ранения в результате обстрелов в районе Водного и Авдеевки, еще один подорвался на растяжке боевиков в районе Новоселовки Второй.

Ни один из украинских военных в течение прошлого дня не погиб.

Кроме того, военные заметили пролет 7 беспилотников боевиков вдоль всей линии соприкосновения.

Украинская правда