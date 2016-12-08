Трое военных получили ранения в среду - штаб АТО
Четверг, 8 декабря 2016, 11:55
За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции трое военных получили ранения.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.
По его словам, двое военных получили ранения в результате обстрелов в районе Водного и Авдеевки, еще один подорвался на растяжке боевиков в районе Новоселовки Второй.
Ни один из украинских военных в течение прошлого дня не погиб.
Кроме того, военные заметили пролет 7 беспилотников боевиков вдоль всей линии соприкосновения.
Украинская правда