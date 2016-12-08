Синоптики предупреждают: на улице очень скользко

В 16 областях Украины на дорогах наблюдается гололедица.



Об этом предупреждает в четверг пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



По прогнозам Укргидрометцентра, 8 декабря в Киеве, Киевской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях гололед, на дорогах гололедица.



Граждан призывают соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.



Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства.



Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.



Как известно, в четверг минусовая температура сменилась плюсовой. В Киеве наблюдаются осадки.

Аэропорт "Борисполь" сообщил, что приостанавливает обслуживание авиарейсов из-за аномальных погодных условий.





Украинская правда