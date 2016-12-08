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Денисенко заявил, что уходит из "Укропа" из-за позиции по Новинскому

Четверг, 8 декабря 2016, 12:50

Народный депутат Андрей Денисенко заявил, что уходит из партии "Укроп" из-за позиции этой политсилы в вопросе голосования за привлечение к ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Поскольку никто, кроме меня, из депутатов-членов политической партии Укроп не голосовал за привлечение этого агента Путина к уголовной ответственности - и это была именно партийная позиция, объявленная мне в нескольких телефонных звонках - я не вижу для себя возможности называть эту партию патриотической и в дальнейшем находиться в ее рядах", - заявил Денисенко.

"Отныне я не только внефракционный, но и беспартийный. А Новинский, надеюсь, все-таки будет сидеть", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский, возможно, хочет собрать в парламенте депутатскую группу "Укроп".

Украинская правда

Темы: Новинский
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