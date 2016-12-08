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Дело НАПК против Лещенко поступило в суд

Четверг, 8 декабря 2016, 12:52

Печерский райсуд Киева получил протокол, составленный Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, об административном правонарушении депутата от БПП Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на копию соответствующего документа, которая есть в распоряжении агентства.

Согласно ему, суд получил протокол об админнарушении в четверг.

НАПК просит суд направить в агентство копию судебного решения по данному делу.

Также агентство передало в суд компакт-диск с записью, которая подтверждает отказ Лещенко от подписания и ознакомления с протоколом.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть данный протокол в течение 15 дней.

Как известно, НАПК просит суд оштрафовать Лещенко на 1,7 тыс.-3,4 тыс. гривен за нарушение при покупке квартиры в Киеве. Ведомство обвиняет Лещенко в затягивании процедуры привлечения его к админответственности.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

Лещенко утверждает, что все обвинения являются лживыми, а заказ на его преследование поступил с Банковой.

Темы: ЛещенкоНАПКсуд
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