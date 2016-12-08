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На должность госсекретаря Минрегиона подался экс-помощник Царева

Четверг, 8 декабря 2016, 13:55

На должность государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства претендует Константин Сомсиков, который был помощником "регионалов" Юрия Самойленко и Олега Царева.

Об этом сообщает мониторинговая миссия "ДоброЧесно".

Сомсиков был помощником Царева на платной основе. Сейчас он не работает. В свое время этот кандидат был депутатом Днепропетровского горсовета от "Партии регионов".

На должность госсекретаря Минрегиона претендуют еще 10 человек: Сергей Билоус, Максим Дорофеев, Андрей Дихтярчук, Андрей Замогильный, Максим Ковальский, Максим Малашкин, Владислав Мельник, Денис Наприенко, Евгений Фишко и Сергей Черкашин.

Сергей Билоус в свое время был членом Соцпартии, в 2006-2007 годах был помощником нардепа Сергея Чукмасова (СПУ), а в 2012-2014 годах – нардепа от "Партии регионов" Константина Гузенко, которого СМИ связывают с Александром Вилкулом.

В 2011-2013 годах Билоус был финдиректором ООО "Укрземресурс", которое связано с экс-нардепом от СПУ Николаем Рудьковским.

Владислав Мельник – главный экономист центра "Новая социальная и экономическая политика", соучредителями которого является первый заместитель экс-главы АП Сергея Лёвочкина Ирина Акимова и член набсовета "Стирола" Дмитрия Фирташа Мария Беззубова.

Денис Наприенко не работает, но является основателем ООО "Единые промышленные системы Украины" и имеет долю в ООО "Снеш Бордс", соучредителем которого с 2004 по 2009 годы значился помощник "регионала" Вячеслава Богуслаева Андрей Жеманюк. С помощницей Евгения Мураева Оксаной Регентюк он основал ГО "Организация развития "Единая страна".

Брат этого кандидата Павел Наприенко является депутатом Одесского облсовета от "Оппоблока", в 2007-2012 годах он был помощником Сергея Лёвочкина.

Андрей Дихтярчук – советник главы Киевской облгосадминистрации. Был советником главы Киевской ОГА Максима Мельничука, которого подозревают в вымогании взятки в 200 000 грн. Также был помощником нардепа Юрия Савчука, которого считают близким к группе "Приват".

В 2011 году Дихтярчука задерживали при получении взятки в 80 000 грн, но дело закрыто.

Максим Ковальский – директор ООО "Лесная Гильдия" и соучредитель ряда фирм. "Земюрконсалтингом" владеет вместе с Леонидом Шморгуном – многоразовым депутатом Вышгородского райсовета, экс-помощником "регионала" Калетника и коммуниста Ткаченко.

Андрей Замогильный – заместитель директора КП "Спецжилофонд", возглавлял КП "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" при Александре Попове. Во время его руководства возник ряд тендерных скандалов.

Максим Малашкин – заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – руководитель аппарата. В 2006-2014 годах работал в Винницком горсовете, а потом вместе с Владимиром Гройсманом перешел в Минрегионстрой.

Максим Дорофеев – директор Департамента нормативно-правового регулирования Минрегионстроя, с 2013 года работал в 4-х министерствах.

Евгений Фишко – первый вице-президент ВСГО "Ассоциация агентств регионального развития Украины" и соучредитель ООО "Западный реестр".

Сергей Черкашин – и.о. директора ГП "Украинские газораспределительные сети", созданного летом 2015 года по инициативе Владимира Демчишина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кадрыЦарев
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