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ГПУ готовит запрос в Россию на допрос Януковича

Четверг, 8 декабря 2016, 15:43

Департамент спецрасследований ГПУ готовит запрос в адрес РФ о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого на территории России.

Как сообщил руководитель департамента Сергей Горбатюк, соответствующий запрос о международно-правовой помощи планируется направить в следственные органы РФ на следующей неделе, пишет DT.UA.

"Мы готовим запрос о допросе Януковича как подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя в допросе. Также указываем, что готовы к видеоконференции", – сказал он.

По словам Горбатюка, в первую очередь, следствие хочет допросить Януковича в уголовных процессах о создании преступной группировки и организации противодействия акциям протеста во время Евромайдана путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Он также напомнил, что Украина неоднократно направляла в РФ запросы об экстрадиции Януковича, однако получала ответы о том, что российские органы следствия считают преследования Януковича в Украине "политически мотивированными". "Следовательно, если его не экстрадируют, допрос в РФ может быть полезным", – резюмировал Горбатюк.

В комментарии Украинской правде Горбатюк заявил, что ГПУ рассчитывает на согласие РФ в этом вопросе.

"Но с учетом того, что они (РФ – УП) нарушили свой принцип отказывать и согласились с проведением следственных действий в суде, то мы сейчас повторно направляем запрос на допрос Януковича как подозреваемого, потому что к них уже, по нашему мнению, не будет оснований отказать", - отметил Горбатюк.

Как известно, Янукович уже 3-й год, с конца февраля 2014 года, скрывается в России и отказывается приезжать на допросы.

28 ноября в Святошинском суде состоялся видеодопрос Януковича, который находился в Ростовском суде в РФ, как свидетеля по делу против экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане.

Подробнее об этом читайте в статье Батя без памяти: о чем "забыл" и "вспомнил" Янукович на допросе.

Темы: ЯнуковичГенпрокуратураРосcия
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