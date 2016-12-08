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Источники: Порошенко собирал секретную встречу лидеров БПП

Четверг, 8 декабря 2016, 16:06

Президент Петр Порошенко собирал в среду спикеров фракции БПП и руководителей этой фракции.

Об этом "Украинской правде" сообщили несколько депутатов, которые были на этой встрече.

Согласно информации, около девяти вечера среды на встрече присутствовали около 20 нардепов БПП.

В частности, там были Алексей Гончаренко, Иван Винник, Борислав Розенблат и все лидеры групп БПП.

Порошенко мотивировал депутатов больше ходить на эфиры и отстаивать позиции политической силы, а также больше сотрудничать с правительством.

Кроме того, президент уверял, что уже в ближайшее время Украина получит безвизовый режим.

В то же время точной даты безвиза Порошенко не называл.

Отдельное внимание было уделено и "пленкам Онищенко".

"Пусть обнародует суммы, пусть обнародует фамилию. Сейчас это все лишь голословные заявления", - передает слова президента один из присутствующих депутатов.

"Президент просто утверждает, что ничего у Онищенко нет", - добавляет другой собеседник.

Роман Кравец, УП

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Темы: БПП
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