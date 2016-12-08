Источники: Порошенко собирал секретную встречу лидеров БПП
Президент Петр Порошенко собирал в среду спикеров фракции БПП и руководителей этой фракции.
Об этом "Украинской правде" сообщили несколько депутатов, которые были на этой встрече.
Согласно информации, около девяти вечера среды на встрече присутствовали около 20 нардепов БПП.
В частности, там были Алексей Гончаренко, Иван Винник, Борислав Розенблат и все лидеры групп БПП.
Порошенко мотивировал депутатов больше ходить на эфиры и отстаивать позиции политической силы, а также больше сотрудничать с правительством.
Кроме того, президент уверял, что уже в ближайшее время Украина получит безвизовый режим.
В то же время точной даты безвиза Порошенко не называл.
Отдельное внимание было уделено и "пленкам Онищенко".
"Пусть обнародует суммы, пусть обнародует фамилию. Сейчас это все лишь голословные заявления", - передает слова президента один из присутствующих депутатов.
"Президент просто утверждает, что ничего у Онищенко нет", - добавляет другой собеседник.
Роман Кравец, УП