Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В тюрьмах Крыма и России умерли два украинца

Четверг, 8 декабря 2016, 17:28

В учреждениях пенитенциарной системы оккупированного Крыма и России зафиксировано два случая смерти граждан Украины.

Об этом в четверг сообщает Крымская правозащитная группа на своем сайте.

Один из них – уроженец Геническа, Валерий Керимов был вывезен из исправительного учреждения в Крыму в исправительную колонию №1 Республики Адыгея в Россию, где умер 8 сентября 2016.

Реклама:

"Керимов был болен гепатитом и туберкулезом, ему не была своевременно оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

"Другой гражданин Украины Сергей Глиняник из Севастополя умер 30 августа 2016 в СИЗО №1 Симферополя также по причине неоказания медицинской помощи", - сообщает правозащитная группа.

Указывается, что о зафиксированном случае смерти крымчанина в ИК №1 Адыгеи также сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

ВИДЕО ДНЯ

КПГ также отмечает, что в целом за период оккупации из Крыма в исправительные учреждения РФ было вывезено не менее 2200 граждан Украины, которые находились в заключении, из них - 240 женщины.

Как известно, в ноябре украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: