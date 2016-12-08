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Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"

Четверг, 8 декабря 2016, 19:45

Минстр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в квартире-схроне экс-премьер-министра Николая Азарова нашли "интересные документы".

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг.

"Кроме картин и портретов Азарова, его пистолетов и сабель есть и много интересных документов... изучаем", - написал он.

Аваков также сообщил, что попросил следствие, передать до конца расследование экспонаты в музей.

Как известно, в четверг киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами премьера-беглеца Николая Азарова.

В ней были найдены десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова, столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя Азарова.

Украинская правда

Темы: АваковАзаров
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