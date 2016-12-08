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Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали

Четверг, 8 декабря 2016, 19:48
Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали

Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) отозвала из Минфина законопроект, касающийся установления таможенного лимита до 22 евро за посылку.

Об этом "Экономической правде" заявил председатель АПИТУ Юрий Пероганич.

По его словам, в Ассоциации не ожидали негативной реакции общества.

"Законопроект будут дорабатывать. Подобная норма в будущем будет введена согласно Европейскому законодательству", - отметил он.

Напомним, установление таможенного лимита поддерживал и председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как писала "ЭП", АПИТУ лоббирует интересы 72 крупнейших производителей, импортеров и дистрибьюторов потребительской электроники.

Как сообщалось, идею налогообложения посылок стоимостью более 22 евро АПИТУ начала продвигать с весны 2016 года.

Тогда ассоциация написала премьеру письмо с просьбой ужесточить условия импорта, в частности, установить лимит в 22 евро.

Экономическая правда

Темы: налогиНасиров
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