После новостей о "тайной квартире" Азаров исчез из Facebook?

Страница бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова в соцсети Facebook, где раньше регулярно появлялись сообщения от его имени, не открывается.

При попытке открыть страницу Nikolay.Azarov появляется сообщение о недоступности материала.

В то же время корреспонденты "Украинской правды" за рубежом сообщают, что им удалось открыть страницу Азарова. Последний пост там размещен 12 часов назад и касался он футбола.

Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру Азарова, где хранилась большое количество ценных вещей, включая антикварные книги и ценные картины.

Найденое имущество уже оценили в несколько миллионов долларов.

Украинская правда