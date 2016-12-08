Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После новостей о "тайной квартире" Азаров исчез из Facebook?

Четверг, 8 декабря 2016, 20:23

Страница бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова в соцсети Facebook, где раньше регулярно появлялись сообщения от его имени, не открывается.

При попытке открыть страницу Nikolay.Azarov появляется сообщение о недоступности материала.

 

В то же время корреспонденты "Украинской правды" за рубежом сообщают, что им удалось открыть страницу Азарова. Последний пост там размещен 12 часов назад и касался он футбола.

Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру Азарова, где хранилась большое количество ценных вещей, включая антикварные книги и ценные картины.

Найденое имущество уже оценили в несколько миллионов долларов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азаровсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Азаров
"Харьковские соглашения": расследование госизмены Януковича и Азарова завершено
Из Академии наук выгнали ученых из РФ и Азарова
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: