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Судившие майдановцев судьи могут избежать наказания - нардеп

Четверг, 8 декабря 2016, 22:52

Нардеп из "Народного фронта" Леонид Емец заявляет, что в случае, если парламент не примет до Нового года во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия", судей, сажавших майдановцев, нельзя будет наказать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Судьи преступники, принимавшие решение по майдановцах, могут быть спасены из-за задержки парламента. Если до конца этого года не принять закон "О Высшем совете правосудия" то кончится 3 летний срок когда их можно привлечь к ответственности", - написал он.

"Законопроект внесен, принятый в первом чтении и имеет более 1000 поправок. Комитет не смог собраться из-за отсутствия кворума. Поэтому сейчас почти непрерывно действует рабочая группа из членов комитета для выработки предложений для комитета", - добавил Емец.

По его словам, руководство парламента заверило, что как только будет заключение комитета, то сразу состоится рассмотрение в зале.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.

Закон о ВРП определяет статус, полномочия, принципы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия будет главным органом в вопросах судейской карьеры, будет иметь право принимать решение о назначении, увольнении и переводе судей, давать разрешения на их задержание, арест, отстранение и так далее.

Этот закон будет продолжением судебной реформы.

2 июня парламент внес изменения в Конституцию Украины относительно правосудия.

Александр Шумилин, УП

Темы: судМайданВерховная Рада
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