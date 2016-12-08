Водитель, сбивший двух детей в Василькове, получил 10 лет тюрьмы
Четверг, 8 декабря 2016, 23:21
Водителя, который 4 июня в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух девочек в Василькове, суд приговорил к 10 годам лишения свободы.
Об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"На днях суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил виновника к максимальной степени - 10 лет лишения свободы", - отметил он.
Также суд постановил выплатить каждой семье, потерявшей ребенка, по 1 млн гривен моральной компенсации.