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США сняли ограничения на военные поставки своим союзникам в Сирии

Пятница, 9 декабря 2016, 00:58

Президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставку оружия и военного снаряжения союзникам по борьбе с терроризмом в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 8 декабря.

"Определить, что операции, включая предоставление оборонных изделий и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или содействия продолжающихся военных операций США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеет важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов… отменить запреты…, связанные с этими операциями", - говорится в заявлении.

Для оказания такой помощи госсекретарь и министр обороны США должны уведомить об этом Конгресс.

При этом из документа непонятно о каких именно военных поставках идет речь.

Темы: СШАСирия
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