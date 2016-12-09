Суд продлил арест фигуранту по делу банка "Михайловский"

Шевченковский суд на 2 месяца продлил срок содержания под стражей фигуранту по делу банка "Михайловский".

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего директора ООО "Инвестиционно-расчетный центр", который является подозреваемым в производстве по факту хищения средств ОАО "Банк" Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности", - отмечается в сообщении.

Таким образом срок содержания под стражей продлен до 5 февраля 2017 года включительно.

Также согласно постановлению суда, размер залога для подозреваемого остался в сумме 137,8 млн гривен.

Напомним, экс-директор ООО "Инвестиционно-расчетный центр" подозревается в пособничестве бывшим руководителям ОАО "Банк" Михайловский" в хищении более 1,4 млрд. грн.