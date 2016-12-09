Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США одобрил законопроект о глобальном статусе "закона Магнитского"

Пятница, 9 декабря 2016, 02:46

Сенат США одобрил законодательство о расширении принятого в 2012 году "закона Магнитского" на весь мир.

Соответствующие поправки были приняты в четверг, 8 декабря, в рамках утверждения ежегодного акта о Национальной обороне - обязательного к принятию документа, который определяет политику министерства обороны США на предстоящий год, передает DW.

"Закон Магнитского" предусматривает визовые запреты и замораживание имущества чиновников РФ, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме в 2009 году. Сторонники этого закона на протяжении многих лет добивались расширения его применения на весь мир, чтобы вводить санкции против коррупционеров в любой стране мира.

"Посещение Соединенных Штатов и пользование нашими финансовыми институтами являются привилегиями, которые не могут распространяться на худших актеров на мировой арене", - заявил сенатор-демократ Бен Кардин - один из наиболее убежденных сторонников этой меры.

Палата представителей Конгресса США одобрила расширение "закона Магнитского" подавляющим большинством голосов еще 2 декабря. Теперь дальнейшая судьба документа зависит только от президента США Барака Обамы, который может либо подписать его, либо наложить на него вето.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: