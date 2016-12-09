В Киеве на взятке поймали патрульного полицейского

Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали во время получения взятки инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранитель требовал деньги у матери местного жителя за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения правоохранителем неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 12500 грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК У (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.