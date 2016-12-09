Немецкая разведка: РФ пытается влиять на выборы в Германии

Немецкая разведка заявляет, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в немецком обществе, усилив кампанию по пропаганде, дезинформации и кибератакам перед федеральными выборами, которые в Германии состоятся в следующем году.

Об этом заявил 8 декабря глава внутренней разведки Германии Ганс-Георг Маассен, передает "Радио Свобода".

"Мы видим агрессивный и усиленный кибершпионаж, который потенциально угрожает немецкому правительству, парламенту и представителям демократических партий", - отметил он.

Его обвинения прозвучали через два месяца после того, как США официально обвинили Россию в кибератаках против американских политиков в ходе президентской кампании.

Москва систематически отвергала обвинения Вашингтона, что ее хакеры стоят за этими кибератаками.

Пока в России не комментировали обвинения Ганс-Георга Маассена.