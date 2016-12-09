В США заявили, что за два года были убиты 50 тыс боевиков ИГИЛ
Пятница, 9 декабря 2016, 05:04
Как минимум 50 тысяч террористов "Исламского государства" были убиты возглавляемой США коалицией в Ираке и Сирии за два года военной операции.
Об этом заявил американский военный чиновник, передает "ВВС".
По его словам, 50 тысяч убитых боевиков – это "скромная оценка".
Он также заявил, что воздушные удары коалиции могут быть усилены в таких местах, как Мосул, который иракские войска пытаются вернуть под свой контроль, однако необходимо избежать жертв среди гражданского населения.
Международная коалиция во главе с США начала наносить авиаудары в Сирии и Ираке в сентябре 2014 года.