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АТО: 15 обстрелов, боевики били из запрещенных минометов

Пятница, 9 декабря 2016, 05:42
АТО: 15 обстрелов, боевики били из запрещенных минометов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска из 120 миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в районе поселка Пески, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Талаковка, Марьинка, Водяное.

Из 82-миллиметровых минометов и зенитных установок поздно вечером в четверг сепаратисты обстреляли Лобачево и Новоалександровку, что на Луганском направлении.

Темы: АТОДонбасс
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