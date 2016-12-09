Во Львове суд выселил Российский культурный центр

Хозяйственный суд Львовской области обязал Российский культурный центр освободить арендуемое коммунальное помещение на улице Короленко.



Об этом "Укринформу" сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Горняк.



"Хозяйственный суд Львовской области постановил выселить арендаторов из помещения по ул. Короленко, 1а. российское культурное общество и его братские организации, такие как редакция украинофобского "Русского вестника", могут понемногу паковать вещи. Сейчас ЛОС готовится к конкурсу на нового арендатора", – отметил Горняк.



Как известно, львовские депутаты на сессии, которая состоялась 25 октября, приняли решение выселить Российский культурный центр из коммунальных помещений облсовета и вернуть здание в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество".



Его должны отремонтировать и выбрать новых арендаторов. Было решено, что ими станут волонтерские организации, музей Революции Достоинства и тому подобное.



Освободить помещение областной совет требовал до 14 ноября. Поскольку его решение не было выполнено, самоуправляемый орган обратился в суд.



В свою очередь такое же намерение задекларировали руководители Российского культурного центра.