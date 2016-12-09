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Донецкий "Шахтер" установил рекорд в Лиге Европы

Пятница, 9 декабря 2016, 07:32

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" первым среди украинских клубов выиграл все шесть матчей группового турнира и установил рекорд в групповом турнире Лиги Европы.

Об этом передает "Радио Свобода".

В последнем туре горняки на выезде полурезервным составом переиграли португальскую "Брагу" – 4: 2. Дублями отличились Тайсон и Сергей Кривцов.

Неудачей "Браги" воспользовался бельгийский "Гент", который на последних секундах вырвал победу над турецким "Коньяспором" – 1: 0. Благодаря победе бельгийцы получили путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Другой украинский участник турнира, луганская "Заря", в своем последнем матче уступила в Одессе "Манчестер Юнайтед" – 0: 2.

Своего следующего соперника в Лиге Европы футболисты "Шахтера" узнают в понедельник, 12 декабря.

  Среди потенциальных соперниковдончан числятся обидчики "Зари".

Темы: футбол
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