Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях

9 декабря в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.



Соответствующее предупреждение обнародовала в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в горных районах местами 25 м/с.



Утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях гололед, на дорогах гололедица, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях местами сильные осадки, метели.



ГСЧС призвала граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.



"Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – говорится в сообщении.



Кроме этого утром синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Азовском и Черном морях.



9 декабря по северным районам Черного моря, по Азовскому морю, в портах Мариуполь и Бердянск ожидается усиление юго-западного ветра 25-30 м/с, высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм, в открытом море до 25 дм, медленное обледенение судов; высота волн в портах 13-15 дм.

Украинская правда