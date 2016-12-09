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В Южной Корее объявлен импичмент президенту

Пятница, 9 декабря 2016, 08:36

В парламенте Южной Кореи объявили импичмент президенту страны Пак Кын Хе, консерваторке, которая занимала жесткую позицию в отношении Северной Кореи.

Об этом сообщает в пятницу газета The New York Times.

Голосованию против первой женщины-лидера страны предшествовали несколько недель разоблачительных заявлений в коррупционном скандале, который практически парализовал правительство и вызвал наибольшие уличные протесты в истории страны.

Теперь судьбу Пак Кын Хе решит Конституционный суд страны, на время рассмотрения дела полномочия перейдут к премьер-министру Южной Кореи.

Как сообщалось, прокуратура предъявила обвинения в коррупции Пак Кын Хе, ее близкой подруге и двум бывшим помощникам.

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