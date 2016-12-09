Движение на "красной" ветке метро в Киеве было приостанавлено

Движение поездов на "красной ветке" в столичном метро возобновлено после приостановки вследствие падения человека на рельсы.



Об этом сообщает Твиттер метрополитена Киева.

Отмечается, что человек остался жив, ему предоставлена медицинаская помощь.

Рух відновлено. Пасажир живий. Працюють медики. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 9 грудня 2016 р.

Ранее сообщалось, что на станции "Театральная" человек попал под поезд.

Червона гілка. Зупинка руху. По "Театральній" людина під потягом. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) December 9, 2016

Украинская правда