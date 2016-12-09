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Движение на "красной" ветке метро в Киеве было приостанавлено

Пятница, 9 декабря 2016, 08:59

Движение поездов на "красной ветке" в столичном метро возобновлено после приостановки вследствие падения человека на рельсы.

Об этом сообщает Твиттер метрополитена Киева.

Отмечается, что человек остался жив, ему предоставлена медицинаская помощь.

Ранее сообщалось, что на станции "Театральная" человек попал под поезд.

Украинская правда

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Темы: Киев
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