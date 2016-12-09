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НАПК просит правоохранителей не давить на агентство

Пятница, 9 декабря 2016, 09:16

Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что по закону полный доступ к электронным декларациям возможен по решению суда.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции готово предоставлять доступ к электронной декларации исключительно в рамках закона при расследовании конкретных уголовных дел", – говорится в комментарии.

"Так, требование о полном доступе к электронным деклараций чиновников осуществляется на основании постановления следственного судьи или суда", – отметили в НАПК.

Агентство по предотвращению коррупции также попросило правоохранительные органы "в дальнейшем воздерживаться от давления на НАПК, в том числе через СМИ".

Как известно, на брифинге 8 декабря глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полного доступа к е-декларациям.

Украинская правда

Темы: НАПК
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