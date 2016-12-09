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Троян говорит, что в декабре силовики задержали 7 банд

Пятница, 9 декабря 2016, 09:58

Более 50 разбойных нападений, похищения и пытки потерпевших, убийства и дерзкие грабежи совершили банды, которых полиция задержала в первой декаде декабря.

Об этом отчитывается и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян в пятницу в Facedook.

По его словам, почти все члены разбойных групп - ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Троян рассказал о преступлениях, совершенных на Кировоградщине, Полтавщине, Черкащине, в Харьковской, Одесской области и Одессе.

Также он обнародовал видео задержания банды в Одессе.



Как известно, Министерство внутренних дел планирует провести конкурс на должность руководителя Национальной полиции после того, как Хатия Деканоидзе уволилась с этой должности.

Вадим Троян считается человеком, близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Украинская правда

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Темы: полициякриминалМВД
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