Кабмин против инициативы размещения мигрантов ради безвиза

Кабинет министров не поддерживает инициатив по размещению в Украине мигрантов по квотам Европейского Союза в обмен на предоставление украинским гражданам безвизового режима с ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая в пятницу на вопрос депутата о том уволен ли замминистра юстиции Сергей Петухов, который якобы выступил за подобную инициативу, передает "Интерфакс-Украина".



"Это не позиция украинского правительства относительно мигрантов. Наша позиция является абсолютно понятной и четкой – мы не поддерживаем таких инициатив", – сказал премьер.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Петухов у себя в Facebook выразил мнение, что Украина могла бы взять на себя квоту одной из стран Евросоюза на расселение мигрантов ради введения безвиза.

