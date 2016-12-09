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Адвоката Онищенко оставили под стражей

Пятница, 9 декабря 2016, 11:05

Апелляционный суд Киева продлил содержание под стражей помощника депутата от "Воли народа" Александра Онищенко, адвоката Александра Сергиенко до 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято 8 декабря по ходатайству председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького.

Сергиенко также может выйти на свободу под залог в 5 миллионов гривен.

"Продлить подозреваемому Сергиенко А.П. срок содержания под стражей до 15 декабря 2016 года с определением залога в размере 5 000 000 грн в национальной денежной единице", – говорится в решении.

Холодницкий просил установить залог в размере 10 миллионов, но суд уменьшил его размер вдвое.

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Среди фигурантов дела – и Сергиенко, являющийся адвокатом нардепа.

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Он является главным фигурантом газовой схемы. Но до голосования он покинул Украину.

В сентябре адвокат Сергиенко утверждал, что сотрудники НАБУ избили его подзащитного.

Олег Шанковский, УП

Темы: Онищенко
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