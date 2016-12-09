Лавров на встрече ОБСЕ допустил обмен Сенцова, Клыха и Сущенко

Россия допускает, что украинцы-заключенные, пребывающие на территории в РФ, могут быть обменяны на россиян, находящихся в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Гамбурга корреспондент "Европейской правды"

Так Лавров прокомментировал вопрос о том, возможно ли освобождение украинских заложников, в числе которых журналист назвала Сенцова, Сущенко и Клыха.

"Что касается этих людей, здесь есть юридические возможности, они уже использовались, когда состоялся обмен Надежды Савченко.

В украинских тюрьмах тоже есть российские граждане", - заявил он.

Глава МИД РФ, между тем, воздержался от конкретных прогнозов по поводу тех или иных заложников. "Зависит от того, как будут использованы эти возможности", - отметил он.

Европейская правда