Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Юристы Порошенко, если потребуется, подадут иски на СМИ из-за Онищенко

Пятница, 9 декабря 2016, 16:57

Британская адвокатская компания Atkins Thomson предостерегла "Украинскую правду" от публикаций обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе компании на запрос "УП" относительно заявления британского журналиста Максима Такера, который ранее заявил, что также получил такие угрозы по этому поводу.

Компания в письме подтвердила, что писала такое письмо в британскую газету The Times относительно намерений Такера опубликовать в ней статью об обвинениях Онищенко.

Также адвокаты заявили, что представляют "Блок Петра Порошенко", его руководство и украинское правительство. Они добавили, что получили задание принимать все меры, чтобы не допускать публикаций с этими обвинениями, которые они считают ложными.

В письме также говорится, что компания при необходимости будет подавать судебные иски на любое издание в Европе и мире за любую републикацию этих клеветнических, по мнению адвокатов, обвинений Онищенко.

"Украинская правда" не публикует само письмо и не приводит в этой новости прямых цитат из него, поскольку в письме содержится соответствующее предостережение и требование конфиденциальности.

Как известно, ранее Такер сообщил в своем твиттере, что он и ряд других журналистов получили письмо от адвокатов Порошенко с угрозами судебных исков в случае распространения заявлений Онищенко.

В то же время он заявил "Украинской правде", что не прекратит подготовку статье для The Times, но добавил, что опубликует ее только в том случае, если сможет доказать правдивость заявлений Онищенко.

В свою очередь в Администрации президента "Украинской правде" не ответили прямо, существовали ли такие угрозы, заявив лишь, что Онищенко работает на Россию, а британская адвокатская компания Atkins Thomson "защищает интересы Украины". Судя по всему, именно эта компания рассылала упомянутое письмо.

Кроме того, 9 декабря газета Kyiv Post опубликовала материал о заявлениях Онищенко, в котором также содержатся обвинения в адрес депутата от БПП Игоря Кононенко. По словам Онищенко, Кононенко является посредником в коррупционных действиях Порошенко.

Олег Шанковский, Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоОнищенкоСМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: