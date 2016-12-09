Юристы Порошенко, если потребуется, подадут иски на СМИ из-за Онищенко

Британская адвокатская компания Atkins Thomson предостерегла "Украинскую правду" от публикаций обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе компании на запрос "УП" относительно заявления британского журналиста Максима Такера, который ранее заявил, что также получил такие угрозы по этому поводу.

Компания в письме подтвердила, что писала такое письмо в британскую газету The Times относительно намерений Такера опубликовать в ней статью об обвинениях Онищенко.

Также адвокаты заявили, что представляют "Блок Петра Порошенко", его руководство и украинское правительство. Они добавили, что получили задание принимать все меры, чтобы не допускать публикаций с этими обвинениями, которые они считают ложными.

В письме также говорится, что компания при необходимости будет подавать судебные иски на любое издание в Европе и мире за любую републикацию этих клеветнических, по мнению адвокатов, обвинений Онищенко.

"Украинская правда" не публикует само письмо и не приводит в этой новости прямых цитат из него, поскольку в письме содержится соответствующее предостережение и требование конфиденциальности.

Как известно, ранее Такер сообщил в своем твиттере, что он и ряд других журналистов получили письмо от адвокатов Порошенко с угрозами судебных исков в случае распространения заявлений Онищенко.

В то же время он заявил "Украинской правде", что не прекратит подготовку статье для The Times, но добавил, что опубликует ее только в том случае, если сможет доказать правдивость заявлений Онищенко.

В свою очередь в Администрации президента "Украинской правде" не ответили прямо, существовали ли такие угрозы, заявив лишь, что Онищенко работает на Россию, а британская адвокатская компания Atkins Thomson "защищает интересы Украины". Судя по всему, именно эта компания рассылала упомянутое письмо.

Кроме того, 9 декабря газета Kyiv Post опубликовала материал о заявлениях Онищенко, в котором также содержатся обвинения в адрес депутата от БПП Игоря Кононенко. По словам Онищенко, Кононенко является посредником в коррупционных действиях Порошенко.

Олег Шанковский, Татьяна Кусок, УП